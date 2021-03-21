Украинская артистка Надя Дорофеева выпустила свой первый мини-альбом в качестве сольной певицы. Он получил название "dofamin".
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В альбом вошли пять песен "gorit", "a tebe", "bam bam", "vecherinka" и "zavisimost". Певица создала эти песни совместно с Потапом на Mozgi Studios и саундпродюсером Мишей Бусиным.
"Пару лет назад я начала доставать из памяти обрывки личных историй, пытаясь разобраться, что для меня значит любовь, и перекладывала свои чувства на музыку и тексты. Оказывается, любое воспоминание можно превратить в песню. Влюбленность, боль, страсть, наслаждение, зависимость – эти оттенки чувств знакомы каждому, и именно они звучат в моем первом мини-альбоме dofamin", - сказала Дорофеева.
a tebe
zavisimost
bam bam
gorit
vecherinka
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