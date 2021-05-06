Организаторы 10-ой юбилейной церемонии Национальной музыкальной премии YUNA назвали полный лайн-ап концертной части премии 2021.

Свои эксклюзивные выступления для грандиозного шоу, которое состоится 12 мая 2021 года в киевском Дворце «Украина», готовят The HARDKISS, ТНМК, MONATIK, Lida Lee, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров, Alina Pash, TVORCHI, Оля Цибульская, Олег Кензов, KAMALIYA, NIKITA LOMAKIN, Евгений Хмара, а также победительницы первого и второго конкурса YUNA Junior Кристина Жуковская и Анастасия Балог. Всего будет представлено 16 выступлений — это рекордное количество музыкальных номеров в рамках шоу YUNA за 10 лет существования премии.

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Традиционно детали выступлений и песни, которые исполнят артисты, остаются тайной до самого дня проведения церемонии.

В этом году вся страна будет иметь возможность следить за церемонией награждения победителей в прямом эфире и наряду с гостями шоу первой будет узнавать имена лауреатов в 17 номинациях, а также имя артиста, который получит статуэтку за особые достижения в музыке. Это стало возможным благодаря официальному транслятору YUNA 2021 - главному музыкальному каналу страны - М1. 12 мая ровно в 20:00 в эфире канала начнется прямая трансляция долгожданного музыкального шоу.

Напомним, главным ведущим церемонии станет один из самых востребованных ведущих Украины — шоумен Владимир Остапчук, а в части мероприятия к нему присоединится соведущая Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.

Событие состоится с соблюдением всех карантинных норм, которые будут актуальными на момент его проведения.

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Автор: Диана Могилевич