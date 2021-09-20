Хореограф много сезонов был неизменным судьей "Танцев со звездами".

Во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1 "появился" легендарный хореограф Григорий Чапкис, умерший в июне этого года.

Читайте такжеУчастница "Танцев со звездами" неожиданно покинула шоу (фото)Его "оживили" с помощью новейших технологий. Так, во время номера на паркет вышли пары, доказывающие, что "независимо от возраста, нет ничего невозможного". В чувственном танце закружились и дети, и юноши, и пожилые люди.

В конце номера на паркет "вышел", пританцовывая, легендарный Григорий Чапкис. Зал был тронут, аплодисменты долго не утихали.

Смерть Григория Чапкиса: что известно

Известный украинский хореограф умер 13 июня 2021 года. В столице с ним простились 16-го числа.

Впервые Чапкис был госпитализирован в декабре 2020 года с двусторонней пневмонией. Затем он снова попал в больницу. Медики признали его состояние опасным и отправили в "Феофанию".

В феврале 2021 года Григорий попал в реанимацию, у него сковало спину и ноги.

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Автор: Ольга Робейко