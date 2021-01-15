По словам главы Минкульта, "даже события фильма происходят в нашей стране".

На Netflix 15 января вышла лента Outside the Wire ("За проводами"). Это - первый оригинальный фильм стриминга, сразу доступный с украинским дубляжом и субтитрами.

Читайте такжеNetflix выпустил превью своих фильмов 2021 года (видео)Лента озвучена студией дубляжа Postmodern Postproduction по заказу Netflix.

"Озвучкой занималась студия Postmodern Production. В конце прошлого года Postmodern вместе с "Tak Treba Production" стали официальными партнерами стриминга. Вот и видим первые результаты", - написал в своем Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Outside the Wire: сюжет фильма

Это американский научно-фантастический фильм 2021 года режиссера Микаэля Хафстрема.

Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором пилот дрона вместе с военным андроидом (Энтони Маки) ищет в зоне военных действий оружие, угрожающее всему человечеству. Частично события происходят на территории Украины, отмечает Vertigo.

Украинская озвучка на Netflix: что известно

Ранее на стриминговом сервисе Netflix вышел еще один фильм с полноценным украинским дубляжем. Речь идет об анимационном фильме "Губка Боб: побег Губки".

До этого на Netflix вышел еще один мультфильм с украинским дубляжем "Барби и волшебные Дельфины" (2017 год), а также два сезона мультсериала "Лего Ніндзяго".

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Автор: Ольга Робейко