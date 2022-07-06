Лента создана при поддержке Госкино Украины и Украинского института.

На нынешнем кинофестивале в Локарно (Швейцария), который пройдет с 3 по 13 августа, миру представят украинскую ленту "Как там Катя?". Это история про врача скорой помощи Анну, которая ищет справедливости в этом несовершенном мире.

О премьере сообщает Telegram-канал "Новости украинского кино".

Отмечается, что драматическая лента представлена в "Конкурсе кинематографистов настоящего" (Concorso Cineasti del presente). Всего за победу в этой номинации будут соревноваться фильмы из 15-ти стран.

Идея создания социальной драмы "Как там Катя?"возникла Кристины Тинькевич с короткометражного фильма Solatium, в котором режиссер также исследовала тему человеческого горя и мести, которую оно влечет за собой.

Продюсерами ленты выступили Ольга Матат и Влад Дудко. Оператор-постановщик - Влад Воронин. Художник-постановщик - Влад Дудко. Звукорежиссер - Сергей Степанский.

Над сценарием вместе с режиссером работали Сергей Касторных, Юлия Гончар и Наталья Блок. Главную роль в фильме исполнила Анастасия Карпенко, известная по роли в телесериале "Доктор Ковальчук".

Напомним, фильм Олега Сенцова "Носорог" одержал победу на кинофестивале в Польше.

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