Криминальная драма "Носорог" известного украинского режиссера Олега Сенцова, который был в плену в России, получила Гран-при кинофестиваля "Любушское кинолето" (Lubuskie Lato Filmowe) в Польше. Сам Олег не смог выступить на сцене, потому что сейчас воюет на Донбассе. Однако он обратился к полякам по видео. Его организаторы фестиваля опубликовали на YouTube-канале Lubuskie Lato Filmowe.
"Я лично, и весь украинский народ, очень благодарен за поддержку поляков, которые оказались нашими настоящими братьями и сестрами, которые поддерживают нас в этот тяжелый час, когда у нас такой мощный враг. С такими друзьями мы непременно победим!", - сказал Сенцов.
Также кинорежиссер поблагодарил за высокую оценку его деятельности.
"Я был очень рад узнать, что наш фильм "Носорог" победил на фестивале в Лагуве. Я был в вашем прекрасном городе, и это одно из самых лучших мест на земле, где я был. Я там был со своим первым фильмом "Гамер", который получил специальный приз, но сейчас "Носорог" получил главную награду и для меня это очень приятно, потому что на этом проекте работало много людей из Польши", - резюмировал Сенцов, представ перед зрителями в форме ВСУ.
Отметим, в основу сюжета фильма "Носорог" легли события, происходящие в Украине в 90-х годах прошлого века. Главный герой по кличке Носорог попал в криминальный мир. Эта тропа привела его совсем не туда, куда он ожидал.
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