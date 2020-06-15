MONATIK под проливным дождем выступил в Одессе - на концерт внезапно приехала Брежнева (видео)

Приезд живущей в России Веры Брежневой стал полной неожиданностью не только для зрителей, но и для самого Димы Монатика.

Украинский певец MONATIK отыграл свой первый за долгое время концерт на сцене перед одесской публикой.

Так, в минувшие выходные певец выступил на сцене ночного клуба "Ибица" в Одессе. Правда, как только Монатик вышел на площадку, начался ливень, однако артисту и его танцорам это не помешало эффектно выступить и зарядить присутствующих зрителей позитивной энергией и хорошим настроением.

В качестве сюрприза для фанатов Монатик во время своего концерта подготовил дуэты с Надей Дорофеевой, с которой исполнил совместный трек "Глубоко". Также на концерт к артисту приехал еще один известный певец Макс Барских.

А вот приезд живущей в России Веры Брежневой стал полной неожиданностью не только для зрителей, но и для самого Димы Монатика. Артисты вместе исполнили недавно вышедшую песню "Вечериночка".

Как сообщал УНИАН, недавно MONATIK и Вера Брежнева выпустили совместную песню.

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