MONATIK под проливным дождем выступил в Одессе - на концерт внезапно приехала Брежнева (видео)
Украинский певец MONATIK отыграл свой первый за долгое время концерт на сцене перед одесской публикой.
Так, в минувшие выходные певец выступил на сцене ночного клуба "Ибица" в Одессе. Правда, как только Монатик вышел на площадку, начался ливень, однако артисту и его танцорам это не помешало эффектно выступить и зарядить присутствующих зрителей позитивной энергией и хорошим настроением.
Этот вечер войдёт в концертную историю навсегда! Как же всем нам присутствующим повезло быть на таком легендарном событии @monatik_official ! За 10 минут до выхода на сцену начался проливной ливень. Дождь шёл стеной и мы надеялись, что он станет хотя бы немножко меньше (так как у Димы очень насыщенная и танцевальная программа и ни артист, ни балет физически не могут плавая танцевать). Осознав, что ждать нечего, началась «упаковка» аппаратуры — несмотря ни на что, концерт состоится. Уж очень все мы, зрители, ждали вечериночки души и тела. И вот, первая песня. Я не знаю, КАК они это сделали. Мы молились, чтобы дождь пошёл меньше и ребятам было хотя бы немного удобнее танцевать, а с первой секунды мы верили, что будет так круто! Это мастер-класс! Это легендарно! Это невероятно сложно! Я не перестану признаваться в любви этой команде! Тем, кто рядом это все проживает. Я не перестану признаваться в любви МИРОВОМУ артисту! В то время, когда многих неисправности аппаратуры заставляют остановить концерт, ты ради своего зрителя, начинаешь шоу! Show must go one! @monatik_official , ты невероятный гений!!!! Спасибо, что мы живем с тобой в одно время! 2 часа уважаемая публика танцевала с тобой в унисон, под дождем, босиком! Как же они тебя безусловно любят. К тебе готовы приезжать такие Артисты, твои друзья и коллеги. Спеть с тобой - это и правда от Земли и обратно! @ververa как можно быть такой шикарной и непредсказуемой? 🥰 @nadyadorofeeva насколько же родной и близкий человек! Команда, я люблю вас. Горда, что я часть вас! Дима, люблю безмерно! Нереально, невероятно!!!!
В качестве сюрприза для фанатов Монатик во время своего концерта подготовил дуэты с Надей Дорофеевой, с которой исполнил совместный трек "Глубоко". Также на концерт к артисту приехал еще один известный певец Макс Барских.
А вот приезд живущей в России Веры Брежневой стал полной неожиданностью не только для зрителей, но и для самого Димы Монатика. Артисты вместе исполнили недавно вышедшую песню "Вечериночка".
Как сообщал УНИАН, недавно MONATIK и Вера Брежнева выпустили совместную песню.
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