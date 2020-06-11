MONATIK и Вера Брежнева выпустили совместную песню - мнения фанатов разделились (видео)

Не всем поклонником дуэт Брежневой и Димы Монатика пришелся по вкусу.

Украинский певец MONATIK и живущая в России артистка Вера Брежнева выпустили совместную песню. Композиция получила название "Вечериночка", и артисты уже даже презентовали на нее клип.

Видеоработа музыкантов вышла на YouTube-канале MONATIK.

Клип получился ярким и красочным, а сама песня легкой и ненавязчивой. Однако не всем поклонником дуэт Брежневой и Димы Монатика пришелся по вкусу. Многие отметили, что по их мнению, Брежнева в клипе - лишняя.

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"Монатику наверно хорошенечко заплатили, чтобы он с Брежневой вот ЭТО исполнил. Она вообще никакая. Одно и тоже вытянутое лицо, одно изображение", "Убрать бы эту Веру и все бы было шик", "Надо что-то повеселее", "Зачем монатик взял эту старуху ? Все портит ... уже не то она. А Монатик класс", "Самая слабая песня из всех что были у Монатика. Я разочарована. Вера вообще ни к месту здесь. И песня звучит как набор слов", - написали недовольные фанаты в комментариях.

Но, конечно, нашлись и те, кому работа артистов понравилась.

"Не понимаю, почему многим не понравилась Вера, она же прекрасна. Не каждый ж раз Монатику выпускать совместки с Надей", "Ваууууууу Очень круто", - написали в сети.

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