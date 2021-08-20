Релиз приурочили к 30-летию восстановления независимости Украины.

Группа Mozgi выпустила новый трек на основе украинской народной песни "Ой, мама".

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instagram.

Певцы отметили, что этот трек – переосмысление народного творчества на современный лад. Текст к песне написал Потап, музыку – Потап и Алексей Завгородний (Positiff).

Релиз приурочили к 30-летию восстановления независимости Украины.

"Мы же обещали удивлять! Поэтому переосмыслили украинское народное творчество, которое богато песнями, посвященными маме, на современный лад. Открываем новую украиноязычную страницу в своей музыке накануне 30-летия независимости Украины!", – рассказали в публикации на странице группы в Instagram.

"Ой, мама" пользователи оценили положительно. Кое-кто признался, что долго ждал этот трек: "Уже в моем плейлисте. Танцую!", "С премьерой", "Наконец-то дождались! Это теперь моя любимая песня!!!", "Песня замечательная".

Артисты и раньше выпускали украиноязычные песни – в частности "999" и "День рождения".

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Автор: Иван Бойко