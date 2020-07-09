MOZGI выпустили хит Chica Bamboni (видео)
14:47, 09 июля 2020Кино и музыка
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Группа выпустила нашумевший хит.
Группа выпустила песню / фото УНИАН
Украинская группа MOZGI, в которой выступают Потап, Позитив и Дядя Вадя, выпустили лирический клип нашумевшего хита Chica Bamboni.
Эта песня еще до официальной презентации стала популярной. Все это благодаря челенджу, который запустил Потап в TikTok. Стоит отметить, что украинские и российские звезды поддержали танцевальный челендж с удовольствием.
Как сообщал УНИАН, Потап отреагировал на свое новое звание.
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