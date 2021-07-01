Прокуроры доказали, что она была "хозяином" для "рабов" и входила в ближайшее окружение лидера секты NXIVM.

Актриса Эллисон Мэк, известная по роли в культовом сериале «Тайны Смолвиля», была приговорена к трем годам лишения свободы по обвинению в вербовке женщин в деструктивную секту NXIVM. Пострадавшие становились секс-рабынями.

Как сообщает THR, Мэк ранее признала себя виновной и сотрудничала со следствием. Суд учел это при вынесении приговора.

Во время оглашения приговора в Бруклинском федеральном суде актриса заявила, что сожалеет и раскаивается в содеянном. Она также извинилась перед жертвами секты, которые пострадали от ее действий.

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Дело NXIVM

Организация NXIVM (произносится как «Нексиам») возникла как компания, которая предлагала потребителям платные семинары по саморазвитию. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.

Критики отмечали, что компания работает по принципам сетевого маркетинга и «пирамидальному» принципу, а также имеет признаки харизматического культа.

Как выяснилось, в NXIVM было построено целое тайное общество, где практиковался рабский труд и сексуальная эксплуатация. У лидера секты Кита Раньера были секс-рабыни, которых клеймили его именем.

38-летняя Эллисон Мэк входила в ближайшее окружение Раньера. Прокуроры доказали, что она была «хозяином» для «рабов» и заставляла их работать, делать откровенные фото и вступать в сексуальные отношения с Раньером.

В 2018 году Райнер, Мэк и еще несколько фигурантов дела NXIVM были арестованы, им предъявили обвинения.

Что стало с лидером секты NXIVM

В октябре прошлого года лидера NXIVM Кита Раньера приговорили к 120 годам тюремного заключения.

Установлено, что Раньер создал себе гарем из женщин, которых обращали в сексуальное рабство, клеймили, заставляли сидеть на жестких диетах на грани голодания и вытягивали из них деньги.

В ходе судебного процесса были заслушаны 15 жертв «Нексиам». При этом 50 человек выступали за освобождение лидера культа, ссылаясь на то, что он и его организация якобы улучшили им жизнь. Суд также потребовал с Раньера штраф в размере 1,75 миллиона долларов.

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Автор: Дмитрий Захаров