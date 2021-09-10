Видео срежиссировал киевский мультипликатор и иллюстратор ELLS WAKE.

Ставший недавно заслуженным артистом Украины Дмитрий Монатик представил новый клип на не самую свою новую, но уже полюбившуюся многим песню "С.О.В.А" из своего третьего сольного альбома "LOVE IT ритм".

Видео было опубликовано на YouTube-канале Monatik.

Стиль для клипа был выбран необычный - это трехмерная компьютерная анимация. Срежиссировал киевский мультипликатор и иллюстратор ELLS WAKE.

В его работе можно найти отсылки к предыдущему творчеству Монатика. Автор использовал виртуальное освещение, материалы и не забыл о законах физики.

В целом в видео было анимировано более тысячи кадров.

Читайте такжеСлушает независимая: чуть более 30-ти лучших музыкальных альбомов Украины от 90-х до сегодня"С.О.В.А. — это мы, из одного леса компания. Те, кто видели, как пустеют города, словно душа, теряющая смысл, вдохновение, желание продолжать. Те, кто хотят вырваться из бесконечного потока информации и зажигать! Зажигать, словно юность вечна! Видимо, так, раз помним, что даже в самое серое время, когда Вера, Любовь и Надежда заблудились в самом дремучем лесу, нужно быть как сова. Не бежать сквозь деревья, а лететь над ними. Видеть свет в темноте. Отчетливо и ясно", - так сам Monatik описывает свою работу.

Менее чем за сутки видео набрало почти 380 тыс. просмотров.

Напомним, что предыдущий клип Monatik на песню "Зажигать" вышел 22 июля.

Автор: Станислав Кожемякин