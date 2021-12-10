Этот и другие каверы можно будет услышать в фильме по книге Кузьмы.

Украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) презентовал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Старі фотографії".

Трек можно прослушать на его YouTube-канале.

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Презентуя кавер, Монатик отметил:

"Как же я люблю эту песню. Мы ощущали огромную ответственность и трепет работая над данным произведением. Большая честь представить сегодня оммаж к творчеству легендарного Кузьмы Скрябина".

Он также поделился, что с нетерпением ждет выход фильма "Я, "Побєда" і Берлін", в основе сюжета которого — одноименная повесть, литературный дебют покойного украинского певца и шоумена Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин".

В фильме можно будет услышать кавер-версии и других песен группы.

Премьера ленты запланирована на 24 марта 2022 года. 8 декабря был представлен тизер-постер.

Гибель Андрея Кузьменко

Утром 2 февраля 2015 года Кузьма попал в дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло вблизи села Лозоватка в Днепропетровской области. Внедорожник, за рулем которого находился Кузьма, и молоковоз столкнулись. От полученных травм лидер группы "Скрябин" погиб на месте аварии.

Прощание с легендарным исполнителем состоялось в Преображенской церкви во Львове. Андрея Кузьменко похоронили на Брюховицком кладбище (возле Львова) в семейном склепе Кузьменко

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Автор: Анастасия Печенюк