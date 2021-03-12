Компанию Тому Крузу в фильме "Миссия невыполнима 7" составят пять новых актеров.
Читайте такжеТом Круз прибыл в Абу-Даби для съемок фильма "Миссия невыполнима 7"Об этом в Instagram сообщил режиссер Кристофер МакКуори и опубликовал фото.
В актерском составе седьмой части "Миссии невыполнимой" указаны Кэри Элвес ("Очень странные дела"), Марк Гатисс ("Шерлок"), Чарльз Парнелл ("Последний корабль"), Роб Дилэйни ("Катастрофа") и Индира Варма ("Игра престолов").
"Миссия невыполнима - 7" с Томом Крузом уже снята и должна была выйти 23 июля этого года, но премьера сместилась на четыре месяца - на 19 ноября. Выход восьмой части был запланирован на 5 августа 2022 года, но теперь он сдвинут на три месяца - на 4 ноября 2022 года.
В настоящее время съемки фильма "Миссия невыполнима - 8" с Томом Крузом отложены.
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