Фильм состоит из перехваченных разговоров россиян и пейзажей украинских городов и сел, пострадавших от войны.

29 августа 2024 года в Украине начнется прокат документального фильма "Мирные люди" украинско-канадского режиссера Оксаны Карпович. Мировая премьера ленты состоялась на Берлинском международном кинофестивале в начале 2024 года, где он получил Специальную награду от экуменического жюри и Специальную награду от жюри Amnesty International в программе Forum.

Фильм состоит из перехваченных разговоров россиян и пейзажей украинских городов и сел, пострадавших от войны. С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных. Едва ли не наибольший интерес вызывают разговоры оккупантов с их близкими в России. Голоса "мирных", гражданских – матерей, жен и друзей – раскрывают миру глаза не только на ход так называемой "спецоперации", но и на ужасный внутренний мир общества, которое стоит за ее исполнением. Именно из таких перехватов состоит лента, которая исследует природу российского империализма и колониализма, роль пропаганды во вторжении и затрагивает вопрос коллективной ответственности россиян и россиянок.

Для режиссера Оксаны Карпович фильм стал второй режиссерской работой. До этого она сняла фильм "Не волнуйся, дверь откроется", а в начале полномасштабного вторжения России в Украину работала локальным продюсером для иностранных новостей.

Лента "Мирные люди" была в программах международных фестивалей по всему миру – от Гонконга до Нью-Йорка. В частности, на Гонконгском международном кинофестивале она получила Специальную награду, а в Кракове – награду "Серебряный Рог" для режиссера за фильм на социальную тематику и приз FIPRESCI от ассоциации кинопрессы.

Украинская премьера фильма состоялась на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента была представлена как фильм-открытие.

Издание Variety подчеркивает, что "фильм показывает, почему продолжается эта война", ScreenDaily называет просмотр настоящим "интеллектуальным опытом", а Cineurope пишет, что фильм "раскрывает поражающий разврат россиян".

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер нового фильма Олега Сенцова "Реал", который был случайно снят во время одного из боев на Донбассе летом 2023 года.

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