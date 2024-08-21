Фильм является совместной продукцией Украины, Канады и Франции.

29 августа 2024 года в украинский прокат выходит фильм, который шокировал мир примерно как "20 дней в Мариуполе" – документалка "Мирные люди" (Intercepted), созданная из перехваченных разговоров российских военных со своими семьями, женами и друзьями. В ленте нет ничего визуально противного, но аудио часть показывает истинное лицо россиян – жестокое и циничное.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" подготовили пять интересных фактов об этом важном фильме, которые стоит знать перед просмотром.

1. Режиссер

Автор фильма Оксана Карпович с начала полномасштабного вторжения работала локальным продюсером для иностранных телеканалов, которые снимали новости в Украине.

В первые недели после деоккупации Киевщины она вместе с другом и коллегой просто сели в машину и поехали снимать те места, которые она, как продюсер медиа, уже видела: Бородянка, Ирпень, Буча. К тому времени у Оксаны уже появилась идея фильма, поэтому съемки были исследованием, сработает ли она вообще и насколько сочетается с перехватами.

Оксана Карпович всегда старается работать максимально этично. Для режиссера важно, чтобы это было комфортно. Поэтому она никогда не снимает без разрешения.

Как, например, в ее предыдущем фильме "Не волнуйся, двери откроются" все было снято летом и зимой в электричках, курсирующих между Киевом и несколькими провинциальными городками. Этот фильм можно посмотреть накануне проката "Мирных людей" – вместе с режиссером в Киеве в камерном кинотеатре KINO42.

2. Женская команда

В продюсерских креслах с украинской стороны – Ольга Бесхмельницына ("Байконур. Вторжение", "Стоп-земля") и Дарья Бассель ("Дом из осколков", "Редакция").

Режиссером монтажа стала француженка Шарлотт Туррес, известная зрителям по своей работе над документальным фильмом "А ночи уже больше не будет" Элеоноры Вебер.

3. Бюджет

Самым дорогим был монтажно-тонировочный период, говорит Бесхмельницына. В течение шести месяцев во Франции Карпович работала с французским режиссером монтажа Шарлоттой Туррес.

Подготовка к монтажу включала каталогизацию и перевод большого объема перехватов – 31 час. Работы во Франции обошлись в €138 000.

Работу с цветокоррекцией и звуком провели в Канаде и частично в Украине. Кроме того, в фильме есть дорогие VFX-работы, потому что в фильме есть сцена, снятая в украинском лагере для российских военнопленных. Изменить лица российских военнопленных из-за юридических требований стоило 35 000 канадских долларов.

4. Арт-постер

Дизайн украинского арт-постера принадлежит Дане Кавелиной – украинской художнице, работающей с текстом, живописью, графикой, видео и инсталляциями. Ее работы касаются личных и исторических травм, уязвимости и восприятия войны вне привычных нарративов.

Режиссер фильма Оксана Карпович рассказывает, что давно следила за работами Даны Кавелиной и в свое время была очень тронута ее фильмом "Письмо к горлице" (Letter to a Turtledove). А во время полномасштабного вторжения России в Украину графические работы Даны, которые она публиковала онлайн, особенно откликнулись режиссеру.

5. Шумиха в украинском пространстве

Украинская премьера ленты состоялась на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Мирные люди" стали фильмом открытия.

Рецензия на этот фильм от кинокритика Дмитрия Десятерика на Детектор Медиа с мировой премьеры собрала более 240 тыс. просмотров – рекордное количество для рецензии на документальное кино.

Издание LB.ua отметило, что "вместе с "20 днями в Мариуполе" Мстислава Чернова "Мирные люди" – концентрированное свидетельство российских преступлений", а Лирум написало, что "Карпович рассказывает, что россияне в своем большинстве не носители ценностей социальной драматургии Чехова".

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