Также он рассказал о Паше Ли, который снимался в фильме и погиб почти год назад.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о своем фильме "Мирный-21", который он презентовал 22 февраля. По его словам, эта работа, в первую очередь, рассказывает о доверии.

"Если в нескольких словах, этот фильм о доверии. О том, что доверие является одной из фундаментальных ценностей в жизни каждого человека... Доверие в семье, доверие между друзьями, доверие между соседями, доверие, собственно, государства к своим гражданам и граждан к своему государству", - рассказал Сеитаблаев в "Сніданку з 1+1".

Он вспомнил, как 27 февраля 2014 года стоял посреди Симферополя в Крыму и собственными глазами наблюдал как люди, которые по своей присяге должны были бы соблюдать устав и выполнять служебные обязанности, этого не выполнили. По мнению Сеитаблаева, это произошло из-за того, что "русский мир" на протяжении десятилетий присутствовал в Крыму. Это присутствие было агрессивным.

"А вот именно те, кто не предал тогда, стали для меня примером. И когда я услышал историю о Луганском пограничном отряде, я сначала в нее не поверил. Потому что ну как так, 85% личного состава штаба Луганского пограничного отряда в то время состояло именно из местных жителей", - добавил Сеитаблаев.

Он считает, что фильм о чести и смелости луганских пограничников должен напомнить о стереотипах, которые распространяются в обществе. По словам Сеитаблаева, не стоит думать, что в Луганске не жили патриоты Украины.

"Нам всем болит и Крым, и Луганск, и Донецк. И тот нарратив, ну иногда мы, увлекаясь эмоциями, считаем, что Луганск и Донецк - сплошная зрада, а запад Украины - это сплошные патриоты. Это не совсем так", - подчеркнул Сеитаблаев и добавил, что хочет, чтобы его дети гордились тем, что они украинцы.

Ведущие напомнили, что одну из главных ролей в фильме Сеитаблаева сыграл Паша Ли, погибший почти год назад. Сеитаблаев поделился воспоминаниями об актере.

"Это абсолютно история о нем... Паша родом из Крыма, родился в Евпатории. Его папа - кореец, мама - из западной Украины. А сам он в шутку говорил: "Я - гуцул"... Он сыграл почти самого себя, никто из нас не поверил, что он погиб. Потому что от него было столько света, что совместить гибель Паши и, собственно, Пашу было невозможно", - рассказал Сеитаблаев.

Также он добавил, что цель фильма - подчеркнуть то, что действительно существуют те воинские подразделения, те честные люди, которые не пошли против своей страны и не перешли на сторону врага.

"Когда ты видишь все это собственными глазами, это чувство уныния, беспомощности и бессилия оно просто тебя разрушает. И когда вы видите пример того, что есть те, кто действительно держит свое слово и берет на себя ответственность... Собственно это и дает тебе веру в то, что все может быть", - пояснил режиссер.

Фильм "Мирный-21" - описание и трейлер

Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев, на его счету такие фильмы, как "Киборги", "Номера" и "Захар Беркут". Известно, что сейчас он служит в ВСУ.

В фильме рассказывается о Луганском пограничном отряде. Сепаратисты и спецслужбы РФ пытались завербовать бойцов, те не согласились предать Украину. Напомним, ранее УНИАН уже давал полную рецензию на фильм"Мирный-21".

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