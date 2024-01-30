Премьера фильма запланирована на 19 апреля 2024 года.

Кинокомпания Lionsgate выпустила первый трейлер шпионского комедийного боевика "Министерство неджентльменской войны" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) от режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс", "Гнев человеческий").

Фильм, основанный на книге Дэмиена Льюиса 2015 года и вдохновленный реальными событиями, рассказывает об одной из спецслужб Великобритании времен Второй мировой войны – "Управлении специальных операций", которое непосредственно занималось проведением разведывательных и специальных операций, а также диверсий на территории оккупированной Европы и впоследствии Юго-Восточной Азии.

Главные роли в фильме получили Генри Кавилл ("Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л.", "Ведьмак", "Энола Холмс"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга"), Алан Ритчсон (сериалы "Титаны", "Ричер"), Алекс Петтифер ("Супер Майк", "Страшно красивый"), Генри Голдинг ("Джентльмены", "Безумно богатые азиаты"), Хиро Файнс-Тиффин (франшиза "После"), Тиль Швайгер ("Достучаться до небес", "Бесславные ублюдки") другие.

Премьера фильма запланирована на 19 апреля 2024 года.

Как сообщал УНИАН, также в марте 2024 года на Netflix выйдет сериал Гая Ричи "Джентльмены", который является спин-оффом его же одноименного фильма 2019 года.

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