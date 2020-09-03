Эта песня стала мемом в сети.

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский сделал пародию на песню "Третье сентября". Стоит отметить, что именно этот трек стал мемом в сети.

Песня исполнена в хип-хоп стиле. На видео Шуфутинский переворачивает календарь, курит сигару, сидит за рулем дорогого авто и играет в бильярд. Такая видеоработа пришлась по душе его поклонникам. Они отметили, что песня получилась очень душевная и она стала вечным хитом.

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Автор: Диана Могилевич