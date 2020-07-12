Дерзкая MARUV написала новый порно-хит

Певица спела припев нового хита.

Украинская певица MARUV опубликовала в инста-сториз видео, где она со своим другом музыкантом и продюсером Boosin спела несколько строчек из вероятно нового хита.

"Мы с Михалычем записали новый шедевр. Хотим, чтобы вы заценили", - сказала певица.

Так, в песни есть такие строчки: "Dont stop! Dont stop! Увидимся на порнохаб". Новый это хит или шутка от эпатажной MARUV вскоре станет известно.

Как сообщал УНИАН, MARUV выпустит собственную линию одежды.

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