Известная еще с шоу "Х-Фактор" исполнительница Мария Рак неожиданно покинула проект "Голос страны-11".
Читайте такжеРокеры из команды Винника "зажгли" на шоу "Голос страны-11" (фото, видео)Звездная наставница Надя Дорофеева совершила "кражу" участницы Евгении Семехиной, которая "подвинула" Марию.
"Я нереально благодарна. Это была моя истинная и персональная перезагрузка", - прокомментировала Рак вылет из шоу.
Участие Марии Рак в шоу "Голос страны": что известно
Ранее в вокальный батл вступили звезда караоке Любовь Дробина и звезда первого сезона «Х-фактор» Мария Рак. Девушки исполнили драйвовую песню Holding Out for a Hero Бонни Тайлер.
Так, Дробина Любовь продолжила борьбу на проекте в команде Монатика, который назвал этот выбор очень сложным, и прошла в нокауты. Мария Рак сказала Дмитрию: "Я хотела с тобой, я не пойду дальше".
"Вы знаете, я хочу поблагодарить зал и все шоу за то, что поддерживали, что верили", - сказала Рак.
"Вы сейчас манипулируете правилами проекта", - заявила тогда Тина Кароль. После этого была объявлена «кража». Таким образом, Рак прошла дальше вместе с Надеждой Дорофеевой.
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