Ранее исполнительница заявляла о желании покинуть проект, потому что Монатик не выбрал ее во время вокальных боев.

Известная еще с шоу "Х-Фактор" исполнительница Мария Рак неожиданно покинула проект "Голос страны-11".

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"Я нереально благодарна. Это была моя истинная и персональная перезагрузка", - прокомментировала Рак вылет из шоу.

Участие Марии Рак в шоу "Голос страны": что известно

Ранее в вокальный батл вступили звезда караоке Любовь Дробина и звезда первого сезона «Х-фактор» Мария Рак. Девушки исполнили драйвовую песню Holding Out for a Hero Бонни Тайлер.

Так, Дробина Любовь продолжила борьбу на проекте в команде Монатика, который назвал этот выбор очень сложным, и прошла в нокауты. Мария Рак сказала Дмитрию: "Я хотела с тобой, я не пойду дальше".

"Вы знаете, я хочу поблагодарить зал и все шоу за то, что поддерживали, что верили", - сказала Рак.

"Вы сейчас манипулируете правилами проекта", - заявила тогда Тина Кароль. После этого была объявлена «кража». Таким образом, Рак прошла дальше вместе с Надеждой Дорофеевой.

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Автор: Ольга Робейко