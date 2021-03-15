В борьбу на шоу «Голос страны-11» вступили звезда караоке Любовь Дробина и звезда первого сезона «Х-фактор» Мария Рак.
Девушки исполнили драйвовую песню Holding Out for a Hero Бонни Тайлер.
Читайте такжеСтало известно, прошла ли дальше в шоу "Голос страны-11" талантливая диспетчер из ЛьвоваТак, Любовь Дробина продолжает борьбу на проекте в команде Монатика, который назвал этот выбор очень сложным, и проходит в нокауты.
Мария Рак сказала Дмитрию: «Я хотела с тобой, я не пойду дальше».
"Вы знаете, я хочу поблагодарить зал и все шоу за то, что поддерживали, что верили», - сказала Рак.
"Вы сейчас манипулируете правилами проекта", - заявила Тина Кароль.
После этого была объявлена «кража». Таким образом, Рак проходит дальше вместе с Надеждой Дорофеевой.
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