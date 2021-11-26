Англоязычный сингл стал "одой одиночеству и страсти".

Украинский певец Макс Барских устроил "грязные танцы" в клипе на свой новый англоязычный сингл Tequila Sunrise. Композиция стала "одой одиночеству и страсти", а горячее видео открыло артиста в новом амплуа.

"Эта песня для меня особенная. Она о магнетизме между людьми. О боли и танцах, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", - говорит сам Барских о своем новом сингле.

Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, работавший над видео к песне Tequila Sunrise, рассказал, что певцу пришлось максимально обнажить чувства.

"В Tequila Sunrise, как никогда раньше, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущениям, для каждой характерен свой мини-сюжет", - отметил Бадоев.

Для выполнения режиссерского задания был приглашен хореограф Анастасия Харченко. Барских уже скоро споет новый сингл на сцене. Это произойдет 26 ноября, во время концерта артиста в Сиэтле, который он даст в рамках своего тура по США.

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Автор: Полина Кузенко