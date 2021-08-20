Певец Макс Барских презентовал клип на новый англоязычный трек Just Fly, который возглавит будущий альбом.
Видео премьеры уже можно посмотреть на канале музыканта в Youtube.
5-минутный ролик украинский клипмейкер Жан Бадоев решил полностью посвятить золотой эпохе голливудского кинематографа.
Оранжевые тона резко перетекают в голубые, а на певца постоянно выкатываются вспышки разноцветного света. Однако есть прямые ссылки и на современное кино, например, "Ла-ла Ленд".
Макс Барских сыграл в клипе влюбленного романтика, ухаживания которого в конце концов заканчиваются поцелуем с героиней – моделью Катрин Барк.
Сам клип позиционируют как мюзикл 1950-х. По словам Макса, его новый персонаж максимально приближен к тому, как он сам чувствует жизни.
Съемки проходили в течение недели в одном из терминалов "Борисполя". Для завершающей сцены привлекли 20 единиц спецтехники, в том числе 5 современных пассажирских самолетов, в том числе Boeing 737-800.
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