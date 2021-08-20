5-минутный ролик украинский клипмейкер Жан Бадоев решил полностью посвятить золотой эпохе Голливуда.

Певец Макс Барских презентовал клип на новый англоязычный трек Just Fly, который возглавит будущий альбом.

Видео премьеры уже можно посмотреть на канале музыканта в Youtube.

5-минутный ролик украинский клипмейкер Жан Бадоев решил полностью посвятить золотой эпохе голливудского кинематографа.

Оранжевые тона резко перетекают в голубые, а на певца постоянно выкатываются вспышки разноцветного света. Однако есть прямые ссылки и на современное кино, например, "Ла-ла Ленд".

Макс Барских сыграл в клипе влюбленного романтика, ухаживания которого в конце концов заканчиваются поцелуем с героиней – моделью Катрин Барк.

Сам клип позиционируют как мюзикл 1950-х. По словам Макса, его новый персонаж максимально приближен к тому, как он сам чувствует жизни.

Съемки проходили в течение недели в одном из терминалов "Борисполя". Для завершающей сцены привлекли 20 единиц спецтехники, в том числе 5 современных пассажирских самолетов, в том числе Boeing 737-800.

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Автор: Иван Бойко