Сегодня Макс Барских выпускает полноценную версию песни "Ночь-проводник" вместе с mood video - такой, как она задумывалась изначально.

Недавно Макс Барских опубликовал в соцсетях фрагмент демо-версии песни «Лей, не жалей», которая изначально носила рабочее название «Ночь-проводник» и выполнена в минорном настроении. Сегодня Макс Барских выпускает полноценную версию песни «Ночь-проводник» вместе с mood video - такой, как она задумывалась изначально.

Читайте также"Монстры на каникулах" возвращаются: вышел новый трейлер четвертой части (видео)«Во время работы над каждым треком я чувствую огромную ответственность. Мне хочется, чтобы мои песни поддерживали в трудную минуту, вызывали только положительные эмоции. Поэтому даже в те моменты, когда мне грустно и одиноко, когда пишутся минорные стихи, я стараюсь переплавить эти импульсы во что-то более светлое, — комментирует артист. — Сейчас я пребываю на летнем вайбе, у меня прекрасное и легкое настроение, поэтому я решил так же легко поделиться тем, из чего появилась «Лей, не жалей». Когда увидел, насколько «Ночь-проводник» резонирует с моими поклонниками, как глубоко они меня понимают, понял, что просто обязан поделиться с ними этой историей. Так мы будем еще сильнее чувствовать друг друга», - говорит Барских.

Сингл «Лей, не жалей» вышел в ноябре 2019-го года. За это время трек стал самой ротируемой песней украинского артиста в радиоформате по всему миру, победил в номинации «Песня года» и принёс Барских звание «Самого популярного исполнителя на радио» по версии престижной премии TopHit Music Awards-2021.

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Автор: Ольга Броскова