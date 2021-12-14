В фильме сыграли известные актеры и украинские блогеры.

Романтическая комедия "Любовь и блогеры", собравшая ведущих украинских актеров и блогеров на одной съемочной площадке, стартует в украинских кинотеатрах с 20 января 2022-го года. А пока вы можете насладиться трейлером.

Известно, что в комедии "Любовь и блогеры" режиссеров Дмитрия Голумбевского и Евгения Таллера по сценарию Алексея Приходько (франшиза "Скажене весілля") снялись Ольга Сумская, Назар Заднепровский, Богдан Шелудяк, Тамара Яценко, Екатерина Кистень, Инна Приходько, Иван Кухарчук, Георгий Делиев, Вадим Новицкий, Анна Тринчер, Виктория Маремуха, Роман Свечкаренко, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Анатолий Зиновенко, Татьяна Зиновенко, Женя Белозеров, группа KAZKA и другие.

Сюжет. Городку Кагаплык скоро наступит полный "гаплык": снова выборы, снова коррумпированный мэр, снова одно и то же... Исправлять "мэрскую репутацию" приезжают пятеро звезд Инстаграма. Их будут ждать приключения "на всю голову", реальный заговор и, конечно, история настоящей любви!

"Еще в 2020-м я даже и подумать не мог, что в 21-м сниму кино, это произошло в ту секунду, когда мы с партнерами задались вопросом - "Почему до сих пор не сняли кино про блогеров?" - и не нашли ответа лучше, чем снять это кино самим. Вот так появилась идея сделать комедию "Любовь и блогеры", которая выйдет на экраны уже в начале следующего года. Это сумасшедшая синергия таланта блогеров и именитых актеров, которая точно не оставит зрителей равнодушными", - сказал продюсер фильма Евгений Таллер.

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Автор: Диана Могилевич