2021 год представил много увлекательных лент для любителей кино.

Из-за пандемии коронавируса 2021 год будет сложным для киноиндустрии. Многие премьеры были отложены или перенесены, а кинотеатры во многих странах были закрыты. Но ценители кино также найдут себе ленты по душе среди вышедших картин. В первом полугодии этого года вышло немало достойных драм, комедий, боевиков и мультфильмов, которые полюбились зрителям.

"Гнев человеческий", триллер, боевик

Читайте такжеЛучшие сериалы от Netflix: что стоит посмотретьНовый криминальный боевик совсем недавно вышел в прокат в кинотеатрах и собрал хорошие отзывы критиков. Сюжет рассказывает о таинственном и хладнокровном мужчине по кличке Мистер Эйч, который работает в инкассаторской фирме. Он внедрился в фирму, чтобы раскрыть грабителей и отомстить за смерть сына. Режиссером картины стал талантливый Гай Ричи, а главную роль исполняет суперзвезда бойцовских фильмов Джейсон Стейтем. Этот адреналиновый триллер снят в стиле ретро, что понравится любителям старомодных боевиков.

"Мавританец", драма, триллер

Основанная на реальных исторических событиях драма стала одной из самых обсуждаемых лент в этом году. Картина собрала неоднозначные оценки критиков. Одни хвалят фильм за напряженность и раскрытие социальных проблем. Другие критикуют за нереалистичность событий. Фильм основан на реальной истории Мохамеду Ульд Салахи из Мавритании. После терракта в США 11 сентября 2001 года мужчину без суда и следствия заключили в страшной тюрьме Гуантанамо, хотя весомых улик против него не было. Адвоката заключенного сыграла актриса Джоди Фостер, а в роли военного прокурора мы увидели Бенедикта Камбербэтча. Картина раскрывает проблемы судебной справедливости, условий содержания подозреваемых и допустимости смертной казни.

"Нечестивые", ужасы

Если вы хотите пощекотать себе нервы за просмотром хоррора, стоит обратить внимание на мистический испанский фильм ужасов. Главная героиня фильма Элис страдает глухотой. Однажды девушке является Дева Мария, и она обретает способность исцелять больных. К Элис начали съезжаться за помощью люди из всей Америки. Однако вокруг девушки начинают происходить жуткие вещи, и возможно её дар является подарком злых сил.

"Отец", драма

Оскароносный фильм вышел на экраны США в 2020 году, однако премьера в Украине состоялась лишь в этом году. Картина удостоилась множества престижных наград и номинаций, в том числе премий "Оскар", "BAFTA", "Золотой глобус". Талантливый актер Энтони Хопкинс сыграл престарелого мужчину с деменцией. Его дочери очень трудно найти сиделку для отца, а его здоровье ухудшается с каждым днем. Энтони всячески отрицает, что ему требуется помощь. Это фильм о том, как важны пожилым людям поддержка и понимание.

"Райа и последний дракон", мультфильм, приключения

Красочный, увлекательный и поучительный мультфильм понравится не только детям, но и взрослым. Главная героиня - отважная девушка Райя - отправилась в одинокое путешествие, чтобы найти последнего дракона и спасти от монстров свою родину. В лучших традициях Диснея мультфильм радует зрителей красочными локациями, сильными персонажами и размышлениями о доверии и общем благе.

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Автор: Екатерина Пулатова