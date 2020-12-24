Лесли Уэста почитали за его гитарную игру, он оказал влияние на новое поколение музыкантов.

Американский рок-гитарист участник группы Mountain Лесли Уэст умер в возрасте 75 лет.

Читайте такжеУмерла актриса из "Приключений Шерлока Холмса" Розалинд НайтОб этом сообщил его брат Ларри Уэст Вайнштейн изданию Rolling Stone, передает kommersant. Причиной смерти стала остановка сердца, музыкант скончался в больнице.

Рок-группа Mountain была основана в 1969 году. Известность она получала благодаря песне «Mississippi Queen» («Королева Миссисипи»). Эту песню неоднократно использовали в саундтреках, телешоу (среди них — «Симпсоны»), игре «Guitar Hero III». В начале этого года в интервью Guitar Player Лесли Уэст сказал, что в этой песне «есть все, что нужно, чтобы стать победителем».

Издание отмечает, что Лесли Уэста почитали за его гитарную игру, он оказал влияние на новое поколение музыкантов. В 2011 году гитарист Эдди Ван Хален заявил Rolling Stone, что наибольшее влияние на него оказал Уэст и Ричи Блэкмор из Deep Purple.

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Автор: УНИАН