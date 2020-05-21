Назван первый хедлайнер Leopolis Jazz Fest 2021 года

Певец также записал приветственное обращение к украинцам, в котором пожелал всем оставаться здоровыми и встретиться с ним на фестивале во Львове.

Одним из хедлайнеров Leopolis Jazz Fest 2021 станет обладатель четырех премий Грэмми британский певец Seal.

Как сообщили организаторы фестиваля на странице в Facebook, Seal выступит 25 июня 2021 года на Сцене им. Е. Рознера.

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"За свою выдающуюся карьеру, которая насчитывает более двух десятилетий, лондонский мультиплатиновый певец и сонграйтер Seal сосредоточился на творческом стремлении: выразить полное ощущение любви через песню", - отмечают организаторы Leopolis Jazz Fest.

Известный своим неповторимым хриплым баритоном и классическим написанием песен, Seal достиг успеха во многих музыкальных жанрах. Его мягкий тембр, который звучит в хитах "Crazy" и "Kiss from a Rose", быстро закрепил за ним статус уважаемого певца.

За эти годы Seal расширил свое влияние благодаря большому количеству авторской музыки и эмоциональным обложкам, а также получил множество премий Грэмми и продал более 30 миллионов альбомов по всему миру.

Seal также записал приветственное обращение к украинцам, в котором пожелал всем оставаться здоровыми и встретиться с ним на юбилейном фестивале во Львове.

Также певца хорошо знают, как бывшего мужа немецкой супермодели Хайди Клум благодаря их бурному роману и громкому расставанию (2004-2012). Еще долго после развода певец носил обручальное кольцо, аргументируя это тем, что до сих пор любит Хайди Клум.

Как сообщал УНИАН, международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит во Львове, переносится через коронавирус на 2021 год. Фестиваль джаза состоится 24-28 июня 2021 года.