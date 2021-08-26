27-29 августа смотровое колесо на Подоле превратится в "Колесо историй".

Аудиопьесы в кабинках колеса обозрения расскажут об экономических, политических и культурных событиях из реальной жизни украинцев. Все эти три дня колесо будет работать бесплатно с 16.00 до 22.00.

Перейдя по QR-коду в кабинке, посетители активируют аудиоспектакль и услышат историю - всего их 30, как и кабинок на колесе обозрения. Аудиопьесы перенесут слушателей в университетский лекторий, на шумный рынок или в уютные комнаты, где собирались друзья в далеких 90-х или 2000-х. Кое-кто услышит жужжание колес легендарной "кравчучки", для кого-то прозвенит первый в Украине звонок мобильного, а кому-то повезет оказаться на взлетной полосе украинского самолета "Мрия", который является крупнейшим в мире.

Факты из экономической и социально-культурной жизни украинцев, вокруг которых строятся игровые сцены, тщательно собирала и проверяла команда проекта. Группа сценаристов-радийщиков работала над сюжетами, а роли озвучивали профессиональные дикторы-актеры дубляжа.

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"Приходилось часто перевоплощаться в разных персонажей, и это побудило вспомнить собственные истории. Я помню свои подростковые 90-е, эти деньги с кучей нулей. Некоторое время мы вчетвером жили на 37 гривен бабушкиной пенсии. Работы не было. Помню эти разговоры с кухни "как быть дальше" или как мне под легкую весеннюю куртку подшивали шубу, чтобы сделать из нее зимнюю. Это важно знать и помнить. Это наша история, нравится она нам или нет. Проект "Колесо историй" дает шанс окунуться в целый ряд подобных жизненных сюжетов, вспомнить собственные и почувствовать тот путь, который украинцы прошли за времена независимости", - делится актриса озвучки и дубляжа Ната Романько.

Послушать все 30 аудиопьес "Колеса историй" можно будет и за пределами колеса на странице проекта.

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Автор: Диана Могилевич