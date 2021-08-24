Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает Sky News.

Его агент сказал, что музыкант "мирно скончался сегодня в лондонской больнице в окружении своей семьи".

Ранее в этом году было объявлено, что барабанщик пропустит предстоящий тур в США, так как он выздоравливал после медицинской процедуры.

Читайте такжеУмер японский актер из "Убить Билла" Сонни ТибаПрисоединившийся к The Rolling Stones в 1963 году Уоттс был одним из самых старых участников группы.

В 2006 году Vanity Fair включил его в Зал Славы Международного Списка Превосходно Одетых Людей.

В 2016 году Уоттс занял 12 место в списке "100 Величайших Барабанщиков Всех Времён" по версии журнала Rolling Stone и 10 место в списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock.

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Автор: Екатерина Гирнык