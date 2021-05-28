Премьера экшн-триллера "Ледовый дрифт" запланирована на 1 июля только в кинотеатрах.

С 1 июля 2021 года в украинских кинотеатрах стартует довольно нехарактерный для жаркого времени года фильм - адреналиновый экшн "Ледовый дрифт" (The Ice Road). Но, возможно, немного охладиться летом и не помешает.

Вместе с "Вольга Украина" рассказываем все, что на данный момент известно о новом фильме, который объединил двух культовых голливудских актеров Лиама Нисона и Лоуренса Фишберна.

О чем кино

Действие экшена "Ледовый дрифт" развивается в необычной для экшн-триллера локации. История начинается со взрыва на удаленной от цивилизации алмазной шахте на севере Канады. Несколько десятков шахтеров оказываются в подземной ловушке. Запас кислорода ограничен, и когда он закончится, несчастных ждет неминуемая смерть. Спасти шахтеров может только тяжелое оборудование, которое необходимо доставить к шахте на нескольких грузовиках по ледяной дороге. При этом сезон функционирования ледовой дороги уже заканчивается, поэтому движение по тонкому льду очень опасно.

Официальный синопсис сообщает: "Вес грузовика - 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, ибо остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей из алмазной шахты. Однако ни лед под колесами, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди".

Из трейлера становится очевидно, что не только природа приготовила испытание группе, которая отправилась на спасение шахтеров, но и коррумпированная корпоративная политика, но в чем именно секрет - создатели предусмотрительно не раскрывают все карты.

Кто играет

Ключевая роль в "Ледовом дрифте" досталась одному из главных спасателей в современном кино - номинанту на премию "Оскар" Лиаму Нисону. На этот раз команде нужна его компетенция, но не за экстраординарные навыки бывшего спецагента, а как опытного водителя, который понимает как проехать по ледяной дороге и спасти тем самым множество жизней. К тому же, у героя Нисона есть и другая, более мягкая сторона, связанная с его братом. Вот что сам актер рассказал о своем новом герое в "Ледовом дрифте":

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"Я исполнил роль Майка Маккен, а роль брата Гурта - Маркус Томас. Наши герои - водители по найму. Майк трудолюбив и привык говорить то, что думает. Он гордится своей работой, гордится тем, что управляет многотонной махиной. И он ухаживает за братом, который служил в Ираке и страдает от афазии, полученной в результате ранения. Группа с виду нормальная, ему кажется, что он может говорить целыми предложениями, но в конечном итоге получается что-то невнятное. Поэтому мне приходилось переводить его реплики. Мне нравятся истории, в которых проявляется истинная сущность человека, когда мужчины и женщины оказываются в смертельно опасных ситуациях".

В фильме братьев МакКена привлекает к опасной миссии герой Лоуренса Фишберна - владелец транспортной компании Джим Голденрод. Сначала продюсеры "Ледового дрифта" встретились с актером и его командой для привлечения Фишберна в другой фильм, но все пошло не по плану - актер знал, что готовится к съемкам "Дрифт" и имел твердое намерение получить роль: "Этот сценарий показался мне интересным, увлекательным", - объясняет Лоренс Фишберн. - "Я смотрел несколько эпизодов документального сериала "Ледовый путь дальнобойщиков" и невольно ловил себя на мысли: "Ого, это опасно. К тому же, меня очень заинтересовала возможность поработать с Лиамом Нисоном. Мы давно знакомы, но у нас никогда раньше не было шанса встретиться на съемочной площадке".

Вместе с Лиамом Нисоном и Лоуренсом Фишберном в "Ледовом дрифте" сыграл Холт МакКеллани - звезда нового триллера Гая Ричи "Гнев человеческий" и шоу "Охотник за разумом". Также в фильме появится популярный американский театральный актер Бенджамин Уокер, известный кинозрителям по фильмам "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Выбор" и "В сердце моря". А роль самой молодой участницы спасательной команды досталась Эмбер Мидфандер, получившая свою долю популярности благодаря шоу "Легион" и "Фарго".

Об авторе сценария и режиссере

"Ледовый дрифт" - это третий полнометражный фильм знаменитого сценариста Джонатана Хенсли, решившего самостоятельно заняться постановкой нового блокбастера, несмотря на интерес других режиссеров. Впервые Хенсли заявил о себе в начале 90-х, написав сценарии к пяти серий шоу Джорджа Лукаса "Приключения молодого Индианы Джонса", после чего ему заказали сценарий к новой части "Смертельного оружия". Но вместо того, чтобы стать сценаристом франшизы с Мелом Гибсоном, Хенсли стал частью франшизы с Брюсом Уиллисом.

Так, "Крепкий орешек 3" - стал первым большим блокбастером, к которому приложил руку Джонатан Хенсли. Затем был оригинальный "Джуманджи" с Робином Уильямсом, а также работа над экшенами Майкла Бэя. Именно Джонатан Хенсли работал над сценариями "Скалы" и "Армагеддона", а впоследствии на приглашение Бея работал над текстами франшизы "Трансформеры", пытаясь привести к единому знаменателю многочисленные версии сценариев и идеи самого эксцентричного режиссера.

Идею "Ледового дрифта" Хенсли вынашивал довольно долго, так что не удивительно желание прославленного сценариста довести проект до конца: "Я часто думал о настоящих работягах, которые выполняют сложную работу в невыносимых условиях, на пределе человеческих возможностей. И то, как часто такой труд остается не в фокусе общественного внимания. Поэтому я должен был снять фильм именно о таких людях".

Премьера экшн-триллера "Ледовый дрифт" с Лиамом Нисоном и Лоуренсом Фишберном запланирована на 1 июля только в кинотеатрах.

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Автор: Марина Григоренко