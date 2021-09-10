Новая версия классики Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" с 9 сентября доступна в украинских кинотеатрах.

С 9 сентября в украинских кинотеатрах стартовали показы семейной анимационной комедии "Вокруг света за 80 дней"по знаменитому одноименному роману Жюля Верна – одного из главных мировых классиков приключенческого жанра.

Проза французского классика всегда пользовалась популярностью у кинематографистов по всему миру, однако многие задумки по книгам Верна так и не осуществились. К примеру, Дэвид Финчер годами пытался снять масштабную и серьезную экранизацию бестселлера "Двадцать тысяч лье под водой", но пока так и не сложилось. Тем временем выход мультфильма по мотивам истории Филеаса Фогга и Паспарту побудил нас вместе с vlg.film вспомнить самые популярные фильмы, основанные на творчестве Жюля Верна.

"Путешествие к центру Земли", 2008 год

Очень голливудское приключенческое кино, основанное на прозе Жюля Верна и даже использующее его книгу, как метакомментарий, когда это еще не было правилом, а скорее – исключением. Хотя, стоит признать, что это тот редкий случай, когда второй фильм удался лучше первого. У первого фильма, предшественника "Путешествия 2" спецэффекты были не всегда такими уж впечатляющими, а кино временами практически напоминало телефильм.

Но прекрасный актер и профи в приключенческом жанре Брендан Фрейзер и его молодой коллега Джош Хатчерсон из "Голодных игр" действительно стали главным украшением фильма. К слову, это был 3D-фильм еще за два года до выхода "Аватара"!

"Путешествие 2: Таинственный остров", 2012 год

Возможно, лучший фильм по Жюлю Верну за последнее время – это экранизация "Таинственного острова" 2012 года, сохранившая в касте Джоша Хатчерсона. Это второй из двух фильмов по французской классике от продюсера Бо Флинна, в котором главной звездой уже стал Дуэйн Джонсон, чья кинокарьера как раз стала набирать обороты.

Вне всяких сомнений, если не брать в расчет мультфильмы, то это самое забавная интерпретация Жюля Верна. Фильм не относится к себе слишком серьезно, а вместо этого стремится угодить публике веселыми, родственными персонажами в захватывающих ситуациях. Заслуженные актеры Майкл Кейн и Луис Гусман стали прекрасным украшением актерского ансамбля.

"20 000 лье под водой", 1954 год

Огромный хит студии Disney в 50-х, который до сих пор остается одним из их самых знаковых игровых фильмов компании. Этот фильм положил начало одержимости публики историями по Жюлю Верну в 50-х и 60-х годах. Кино получилось исключительно kids-friendly, а сюжет все тот же, хотя и упрощен в сравнении с оригиналом. Но подводная лодка в стиле стимпанк "Наутилус" и битва с гигантским кальмаром – на месте. Выдающийся актерский состав включает легендарного голливудского ветерана Джеймса Мэйсона в роли Немо, а также Кирка Дугласа и Питера Лорра, которые позже сыграют и в других экранизациях Жюля Верна. А Капитан Немо окончательно закрепил за собой звание самого знакового персонажа Верна.

"Свет на краю мира", 1971 год

Спродюсированная Кирком Дугласом, с самим Кирком Дугласом в одной из главных ролей, серьезная экранизация классики Жюля Верна "Маяк на краю света". Хотя по факту – это "Крепкий орешек" с пиратами! Единственный выживший из команды маяка на острове у побережья Аргентины должен бороться до конца, как пираты захватят остров. Возвращение Кирка Дугласа в мир Жюля Верна – далеко от дружелюбного к детям "20 000 лье под водой". В фильме неожиданно для большинства тогдашних зрителей много насилия и крови, как и подобает серьезному пиратскому кино. Наравне с Дугласом в фильме играет и другая икона "золотого Голливуда" Юл Бриннер. Для всех любителей классики – обязателен к просмотру, только детей от экрана лучше убрать.

"Вокруг света за 80 дней": 1956, 2004 и 2021 года

Напоследок, вспомним самые известные киноверсии культового бестселлера Жюля Верна об эталонном джентльмене своего времени Филеасе Фогге. Версия 1956 года, вне всяких сомнений, настоящая классика. Близкая к тексту и очень "британская", конечно же, с французской иронией по поводу британцев. Дэвид Нивен блистает в роли Филеаса, как и комик Кантинфлас в роли его слуги Паспарту. Будущая лауреатка "Оскара" Ширли МакЛейн также исполнила одну из ведущих ролей в "Вокруг света", а приятным бонусом к просмотру фильма станут камео легендарных знаменитостей, в том числе Фрэнка Синатры, Питера Лорре и Бастера Китона. В фильме с незабываемой музыкой и культовым полетом на воздушном шаре вы сможете насладиться каждой локацией и местами, которые посетят герои. Очень рекомендуемый фильм для всей семьи и для каждого, кто хочет насладится лучшим образцом классического кино.

Версия 2004 года при всей критике – также не лишена очарования. И да – современного юмора здесь больше, как и экшена. Все-таки в этой версии "Вокруг света за 80 дней" в роли Филеаса Фогга – прославленный британский комик и писатель Стив Куган, а в роли Паспарту – сам Джеки Чан! Оба очень забавны в своих амплуа, и в фильме представлены десятки звездных эпизодов, в том числе с Арнольдом Шварценеггером, Ричардом Брэнсоном и Оуэном Уилсоном. Традиции не изменили. Фильм обязательно придется по вкусу всем любителям фильмов Джеки Чана начала "нулевых".

Сценарием новой мультипликационной версии "Вокруг света за 80 дней" занялся автор франшизы "Ледниковый период" Гарри Сваллоу, а у руля встал режиссер Самюэль Турно. Чтобы сделать анимацию куда более понятной детишкам – Филеас и Паспорту больше не "хозяин и слуга", а новые друзья. Причем жабья душа Филеаса явно думает о наживе, в то время как необычайно образованная мартышка Паспорту – о настоящих приключениях. Что ж, одно условие точно не меняется – новоиспеченным друзьям придется преодолеть весь мир за 80 дней и их ожидают невероятные приключения. Новая версия классики Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" уже с 9 сентября в украинских кинотеатрах.

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Автор: Виолетта Орлова