Что посмотреть на выходных: сюрреалистичный мюзикл "Аннетт" и финальный сезон "Люцифера"

На этой неделе до украинского кинопроката доберется хит недавнего Каннского кинофестиваля, эксцентричный мюзикл "Аннетт" с Адамом Дрйвером и Марион Котийяр. Также на "больших экранах" стартуют показы хоррора "Воплощение зла" от создателя "Пилы", криминальной комедии "Плохие домохозяйки" с Кристен Белл и новая анимационная адаптация романа бестселлера Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Онлайн, тем временем, выйдет ремейк "Сцен из супружеской жизни" Бергмана с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн, финальный сезон "Люцифера", продолжение апокалиптического сериала "В ночь" и криминальная драма "Импичмент: Американская история преступлений" о секс-скандале в Белом доме. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кино с 9 сентября

Во-первых, 9 сентября в украинский прокат выходит лента "Аннетт" / Annette (Франция, Германия, Бельгия, 2021) французского режиссера Леоса Каракса ("Дурная кровь", "Любовники с Нового моста", "Корпорация "Святые моторы"). Это его первая лента после почти 9-летнего перерыва.

По сюжету мюзикла, Генри – провокационный стендап-комик. Энн – всемирно известная оперная певица. В свете прожекторов они кажутся крепкой и гламурной парой, но их жизни переворачивает рождение первого ребенка – девочки Аннетт с необычным даром.

Главные роли в фильме исполняют двукратный номинант на "Оскар" Адам Драйвер ("Патэрсон", "Черный клановец", "Брачная история"), лауреат "Оскара" Марион Котийяр ("Влюбись в меня, если осмелишься", "Жизнь в розовом цвете", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"), а также номинант на "Золотой Глобус" Саймон Хелберг ("Теория большого взрыва").

Фильм стал открытием Каннского кинофестиваля 2021 года, где был представлен в основном конкурсе. Леос Каракс получил на фестивале Награду за лучшую режиссуру. Также картину тепло встретили кинокритики – рейтинг "Аннетт" на Rotten Tomatoes составляет 89% на основе 37 рецензий. В частности, положительные отзывы публиковались в Los Angeles Times, Variety, The Guardian, Daily Telegraph и Times.

Создателями саундтрека (он также был удостоен приза Каннского кинофестиваля) и соавторами сценария выступили братья Рон и Рассел Мэйлы – участники культового дуэта Sparks, который повлиял на целое поколение музыкантов, таких как Depeche Mode, New Order, Morrissey, и до сих пор сохраняет новаторский авторитет.

Кроме того, на этой неделе в кинотеатры поступит хоррор "Воплощение зла" / Malignant (США, 2021) от признанного мастера ужасов Джеймса Вана. Именно он в свое время стал режиссером и сценаристом первой "Пилы", положившей начало одной из самых успешных хоррор-франшиз. Также он в разной степени вовлеченности был причастен к последующим частям "Пилы", а также франшизам "Астрал" и "Заклятие". К слову, снимает Ван не только фильмы ужасов – также на его счету режиссерские работы над блокбастерами "Форсаж 7" и обе части "Аквамена".

На этот раз в центре сюжета – молодая женщина Мэдисон, которую парализует во время шокирующих видений страшных убийств. Все становится только хуже, когда она понимает, что эти сны наяву на самом деле являются ужасной реальностью. По итогам первых показов фильм получил вполне неплохие отзывы – на IMDb у него оценка 6,8 из 10.

Главную роль в фильме исполнила Аннабель Уоллис ("Острые козырьки", "Проклятие Аннабель", "Меч короля Артура"). Роль Мэдисон в детстве досталась юной звезде Маккенне Грейс ("Одаренная", "Тоня против всех", "Капитан Марвел").

Еще одна новинка недели – криминальная комедия "Плохие домохозяйки" / Queenpins (США, 2021), рассказывающая о двух лучших подругах, которые погрязли в быту. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив продуктовые купоны в 40 миллионов долларов. Теперь у них есть все: модная одежда, дорогие машины, частный самолет. И все было бы как в сказке, если бы не двое полицейских, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. Стоит отметить, что на данный момент у фильма довольно высокие отзывы на IMDb – аж 7,2 балла из 10.

Главные роли в фильме исполнили Кристен Белл ("Вероника Марс", "В лучшем мире", "Очень плохие мамочки") и Кирби Хауэлл-Баптист ("Круэлла", "Тихая ночь", "В лучшем мире"). Роли детективов достались Винсу Вону ("Четыре рождества", "Настоящий детектив", "Дичь") и Полу Уолтеру Хаузеру ("Тоня против всех", "Круэлла", "Черный клановец").

Ну а юных кинозрителей с 9 сентября в украинских кинотеатрах порадует новая адаптация мирового бестселлера Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" / Around the World (Франция, 2021). На этот раз в центре сюжета окажется юная обезьянка Паспарту, которая обожает читать и мечтает о необычайных приключениях. Однажды на своем пути он встречает проходимца Филиаса Фрога, лягушачья душа которого стремится к наживе. Он втягивает Паспарту в аферу, из-за которой они отправятся в кругосветное путешествие, имея в запасе всего лишь 80 дней. Впереди их ждут невероятные приключения.

Адаптировать культовый роман студия STUDIOCANAL ("Приключения Паддингтона") пригласила Гарри Сваллоу – основного сценариста франшизы "Ледниковый период", а в режиссерском кресле оказался аниматор Самюэль Турно, для которого этот мультфильм станет дебютом в полном метре. Тем не менее, Турно сложно назвать новичком в профессии: спродюсированная им анимационная короткометражка "Даже голуби попадают в Рай" была номинирована на "Оскар".

Кроме того, на этой неделе в прокат выйдет камерный хоррор "Бегущая в лабиринте" / Meander (Франция, 2020) о девушке, которая после автомобильной аварии просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими существами.

Также в кинотеатрах покажут два документальных фильма – "Депортація 44-46" (Украина, 2021) и "Казка про Коника" (Украина, Эстония, 2021). Первый расскажет трагическую историю принудительного переселения украинцев и поляков по указанию советских властей, а второй – о бывшем антисоветском активисте, а ныне монахе и художнике Анатолии Лютюке, который живет в старинной каменной башне в самом сердце Таллинна и регулярно путешествует на Донбасс с гуманитарными миссиями.

Что нового онлайн с 9 сентября

На этой неделе на стриминговых сервисах появится сразу несколько интересных сериальных новинок. В частности, FX 7 сентября выпустит первый эпизод третьего сезона сериала-антологии "Импичмент: Американская история преступлений" / Impeachment: American Crime Story (США, 2021). Традиционно, на следующий день он станет доступен на платформе Hulu.

Как можно догадаться по названию, на этот раз речь пойдет о политически-сексуальном скандале, связанном с отношениями между президентом США Биллом Клинтоном и стажеркой в Белом доме Моникой Левински. Сериал собрал по-настоящему звездный состав, в том числе с привлечением других популярных сериалов FX – "Американская история ужасов" и "Чем мы заняты в тени". В частности, роль Клинтона исполнил британский актер Клайв Оуэн ("Близость", "Город грехов"), а Левински сыграла американка Бини Фелдштейн ("Чем мы заняты в тени", "Леди Берд"). Роль подруги Моники, причастной к разглашению фактов вероятных отношений президента с подчиненной, досталась Саре Полсон ("Американская история ужасов", "Рэтчед"), а жены президента Хилари Клинтон – Эди Фалко ("Сестра Джеки", "Клан Сопрано").

При этом на Netflix 7 сентября станет доступен первый сезон нового комедийного сериала "На грани" / On the Verge (США, 2021), состоящий из 12 эпизодов. Сериал расскажет о четырех женщинах средних лет – шеф-поваре, матери-одиночке, наследнице и соискательнице работы, которые пытаются найти себя и свою любовь в Лос-Анджелесе в преддверье начала пандемии. Режиссером сериала стала Жюли Дельпи ("Два дня в Париже", "Графиня"), которая также сыграла одну из главных ролей. Кроме того, в сериале снялись Алексия Ландо ("Сплетня", "Два дня в Париже"), Элизабет Шу ("Покидая Лас-Вегас", "Пацаны") и Сара Джонс ("Брачная история").

Также на Netflix 8 сентября выйдет второй сезон хитового пост-апокалиптического сериала "В ночь" / Into the Night (Бельгия, 2020-). Напомним, события первого сезона практически полностью происходили на борту самолета, "убегающего" от Солнца. Горстка незнакомых людей в самолете стали немногими из тех, кто выжил в результате глобального смертельного события, вызванного воздействием солнечного света, убивающего все живые организмы в светлое время суток. При этом каждый эпизод носил имя одного из главных героев, которому уделялось особое внимание в нем. В конце сезона, преодолев все трудности и разногласия, некоторым из них все же удалось добраться до спасительного бункера в Болгарии. Именно там будут происходить основные события второго сезона. Судя по трейлеру, в бункере, контролируемом военными, царят свои порядки, с которыми герои далеко не всегда согласны. К тому же, судя по всему, им придется покидать бункер, чтобы пополнить припасы.

Кроме того, 10 сентября Netflix выпустит шестой сезон детективного сериала "Люцифер" / Lucifer (США, 2016-), который, к большому сожалению его преданных фанатов, станет последним. Напомним, сериал рассказывает об эксцентричном Короле Ада в исполнении Тома Элиса, уставшем от своего бремени и поднявшемся на Землю отдохнуть. Здесь он под именем Люцифер Морнингстар становится владельцем модного ночного клуба и вообще живет в свое удовольствие, периодически оказывая "услуги" простым смертным. Но однажды он случайно становится консультантом в полиции Лос-Анджелеса, где знакомится с очаровательной женщиной-детективом Хлоей Деккер (Лорен Джерман). На протяжении всего сериала парочка то сближается, то отдаляется, и все это на фоне "небесных разборок".

В пятом сезоне основной конфликт вращался вокруг борьбы Люцифера со своим братом Михаилом за звание нового Бога, поскольку их отец решил отойти от дел. В финальной битве Люцифер одержал победу, и в 6 сезоне он будет готовиться к новой "должности". Впрочем, на пути у него встанут новые враги.

При этом на НВО 12 сентября стартует драматический мини-сериал "Сцены из супружеской жизни" / Scenes from a Marriage (США, 2021), являющийся ремейком одноименного фильма шведского классика Ингмара Бергмана 1973 года выпуска. Сериал повествует о супругах, которые разводятся после десяти лет совместной жизни. Однако вскоре их чувства вспыхивают с новой силой. В отличие от фильма Бергмана, действие сериала происходит в современной Америке.

Главные роли в сериале достались голливудским звездам Оскару Айзеку ("Из машины", "Звездные войны", "Дюна") и Джессике Честейн ("Багровый пик", "Самый пьяный округ в мире", "Интерстеллар"). Также в фильме задействованы Сунита Мани ("Блеск", "У лучшем месте"), Николь Бехари ("Стыд", "Черное зеркало"), Кори Столл ("Карточный домик", "Штамм", "Человек-муравей") и Това Фелдшу ("Ходячие мертвецы", "Закон и порядок").

Также 12 сентября состоится премьера детективного сериала "Американская ржавчина" / American Rust (США, 2021). События фильма разворачиваются в маленьком пенсильванском городке, где шеф полиции пытается спасти от тюрьмы сына любимой женщины. Главную роль в фильме исполнил Джефф Дэниелс ("Стив Джобс", "Часы", "Плезантвиль").

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

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