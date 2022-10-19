В украинский прокат фильм должен выйти 2 марта 2023 года.

Вышел дублированный трейлер спортивной драмы "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" (Creed III), являющейся уже девятой частью франшизы "Рокки" (Rocky).

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 2 марта 2023 года.

"Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" станет режиссерским дебютом для актера Майкла Б. Джордана ("Черная пантера", "Фантастическая четверка") и одновременно его возвращением к роли Адониса Крида в третьей части франшизы.

Согласно официальному синопсису фильма, достигнув вершин в мире бокса, Адонис Крид становится успешным и в карьере, и в семейной жизни. Дэмиен, друг детства Адониса, был настоящим гением бокса в свои юношеские годы. Теперь он возвращается после длительного заключения и стремится доказать, что его место – на ринге. Но встреча бывших друзей завершится не просто боем. Чтобы одержать победу, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, в то время как Дэмиену терять нечего.

Кроме Джордана, главные роли в фильме исполнят Тесса Томпсон ("Крид", "Тор: Рагнарек", "Аннигиляция"), Вуд Харрис ("Бегущий по лезвию 2049", "Судья Дредд", "Человек-муравей"), Флориан Мунтяну ("Шан-Чи и Легенда Десяти Колец", "Крид 2", "Викинги: Вальгалла") и другие. Роль нового соперника Крида исполнит Джонатан Мейджорс (сериал "Локи", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Мстители: Династия Канга").

Франшиза "Рокки" – что известно

Первый фильм из франшизы "Рокки" вышел в 1976 году. При бюджете в 1 млн долл. он стал самым кассовым фильмом года, собрав в общей сложности около 225 млн долл. Также фильм получил три награды "Оскар" и принес известность Сильвестру Сталлоне.

Сталлоне возвращался к роли боксера Рокки Бальбоа в фильмах "Рокки II" (1979), "Рокки III" (1982), "Рокки IV" (1985), "Рокки V" (1990) и "Рокки Бальбоа" (2006).

В 2015 году франшиза "Рокки" перезапустилась фильмом "Крид", который стал одновременно спин-оффом и продолжением предыдущего фильма серии. Здесь в центре сюжета оказался молодой боксер Адонис Крид – сын Аполло Крида, первого серьезного соперника и впоследствии близкого друга Рокки, которому теперь пришлось переквалифицироваться в тренера.

Фильм "Крид II" вышел в 2018 году. В этой части Рокки и Адонис снова объединились, чтобы одержать победу над главными соперниками в их жизни – боксером Виктором Драго и его отцом-тренером Иваном Драго, который убил отца Крида на ринге много лет назад в фильме "Рокки IV".

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