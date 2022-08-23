Однако в России всеми силами пытаются не допустить односторонний уход компании с рынка, поэтому угрожают судом.

Канадская компания IMAX запретила россиянам использовать свою технологию даже для показа фильмов локального производства. Об этом заявил генеральный директор киносетей "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин, пишет РБК.

Так, Васясин утверждает, что оборудование, при помощи которого применяется технология IMAX, принадлежит российским прокатчикам, однако использовать его без разрешения канадской компании - невозможно.

"У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд", - заявил Васясин.

Напомним, ранее рссияне нашли способ обойти санкции и будут нелегально показывать зарубежные фильмы. Они создали так называемый "кинопродукт" - российский фильм вместе с голливудским.

Также УНИАН писал, что Netflix начинает сотрудничество с Украиной, украинским кинематографистам предоставят гранты.

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