Команда телеканала 2+2 едва не разбилась в аварии во время съемок сериала

Режиссер сериала "Злые духи" рассказал, что случилось.

24 апреля 0 19:40 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийного мистического детектива "Злые духи". Режиссер проекта Денис Тарасов раскрыл детали съемок, рассказал о мистических совпадениях и вызовах на площадке.

Ленту частично снимали в Карпатах, среди горных рек и лесов.

"Это была и работа и своеобразный отдых: красивые горы, невероятный воздух, приветливые люди, вкусная еда и немного экстрима. Конечно, хотелось бы иметь больше времени на съемки в Карпатах, но мы уложились в сжатые сроки, имели время на подготовку, с командой ездили в Карпаты в экспедицию, на освоение локаций. Все тщательно подготовили", - рассказывает Денис Тарасов.

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Во время съемок произошел инцидент, который едва не закончился трагедией. И - как ни парадоксально - именно на том месте, где по сценарию герои попадают в ДТП.

"Мы с командой едва не разбились именно на этом же месте. С оператором, вторым режиссером возвращались с локации на базу. За рулем был профессионал-каскадер. Дорога там довольно узкая, грунтовая, с камнями, машину внезапно занесло, и мы полетели в обрыв. В те секунды думал, что это конец: летели с горы к реке, на валуны... Все происходило, как в кино. Авто чудом не перевернулось и остановилось. К счастью, никто не пострадал, только наша нервная система и машина немного побилась. Шок и испуг были такие, что руки тряслись до конца съемочного дня. Вот и не верь после такого в мистику", - поделился режиссер.

Главные роли - столичного следователя Маркияна и местного участкового Басюка - сыграли Александр Яцентюк и Александр Ярема. Их тандем, по словам Тарасова, стал настоящим украшением фильма.

"Басюк - простой, честный, немного суеверный, с чувством юмора. Маркиян - сдержанный и рациональный. Вместе они создали очень живую, динамичную пару", - объясняет режиссер. - "Ярема постоянно держал настроение команды, даже в жару и тяжелых условиях находил шутки для всех".

Настоящим открытием стала исполнительница роли Мары - полумистического существа из сериала. Исполнительницу роли нашли прямо во время ужина в местном заведении.

"Мы с шоураннером Владимиром Москальцом предложили девушке сняться в сериале. Она сначала растерялась от неожиданности, отказывалась, ведь она раньше никогда не снималась в кино, да и вообще не связана никаким образом с актерством. Просто в ресторане сделали несколько дублей и поняли - это она! А когда художники и гримеры поработали над образом, получилось действительно красиво", - вспоминает Тарасов.

Еще один необычный момент - участие в проекте Олексы Городенко, актера, который сыграл мольфара. По словам режиссера, он действительно обладает мистическими знаниями:

"Искали такого актера, который бы своим видом красноречиво дополнил картинку нашей истории. Олекса Городенко оказался еще и реальным мольфаром! Он помог сделать обряд очищения, он полностью изменил часть сценария, проведя настоящий ритуал".

Съемочная команда работала в сложных условиях - некоторым актерам приходилось лежать в ледяной реке, оператор стоял в воде почти по пояс, ловя уникальные кадры. Но все остались довольны - и результат, обещает режиссер, того стоит.

Не пропустите премьеру сериала "Злые духи" - 24 апреля в 19:40 на телеканале 2+2.

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