Халпахчи на протяжении уже 30 лет бессменный директор одного из главных художественных событий Восточной Европы - кинофестиваля "Молодость".

Руководитель кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи рассказал, что международный фестиваль помогает популяризировать Украину в мире.

Об этом говорится в рамках проекта "Робимо українське", созданного компанией "Метинвест" к 50-летию кинофестиваля.

Читайте такжеЗакулисье кинофестиваля "Молодость": руководитель фестиваля рассказал о звездных гостяхХалпахчи отметил, что все поколения кинематографистов, особенно украинских, прошли через фестиваль. Он говорит: "История "Молодости" – это история Украины, всех изменений, которые происходили до независимости, после (обретения - ред.) независимости".

По словам руководителя фестиваля, "Молодость" - место, где рождаются звезды мирового уровня - Брюно Дюмон, Лукас Мудиссон, Гаспар Ноэ. А это тоже, бесспорно, положительно влияет на имидж Украины.

Он добавил, что этот кинофестиваль - это продвижение украинского кино и Украины как независимого государства в мире.

"Когда меня спрашивают, что "Молодость" сделала за 30 лет независимости Украины, с гордостью можно сказать: мы делаем украинское", – уверяет Халпахчи.

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Автор: Григорий Бондарь