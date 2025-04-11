Также стало известно, где будут происходить съемки новой экранизации известного романа.

Netflix начал работу над созданием нового мини-сериала по мотивам известного романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

Как пишет издание Deadline, съемки будут происходить в Великобритании в этом году. Всего запланировано шесть серий. Сценаристом ленты станет Долли Олдертон, а режиссером и исполнительным продюсером будет Эйрос Лин.

Создатели сериала отмечают, что это будет классическая адаптация романа, которая еще больше влюбит в творчество легендарной писательницы.

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"Один раз в поколение группа людей пересказывает эту замечательную историю, и мне очень повезло, что я могу быть ее частью", - отметила сценаристка.

Также Netflix уже рассекретил имена актеров, которые сыграют в новой экранизации. Роль Элизабет Беннет досталась Эмме Коррин, мистером Дарси будет Джек Лоуден, а мисс Беннет воплотит на экране Оливия Колман.

"Сыграть Элизабет Беннет - это уникальная возможность. Воплотить в жизнь этого культового персонажа вместе с Оливией и Джеком с помощью феноменальных сценариев Долли - это действительно величайшая честь. Я не могу дождаться, когда новое поколение влюбится в эту историю снова", - отметила актриса Эмма Коррин.

К слову, "Гордость и предубеждение" была экранизирована в 1995 году и в 2005 году. В первой версии Колин Ферт сыграл Мистера Дарси, а роль Элизабет Беннет досталась Дженнифер Эли. Через десять лет главные роли сыграли Кира Найтли, Розамунд Пайк, Мэтью МакФейден и многие другие.

В центре сюжета история незамужней женщины Элизабет Беннет, которая является второй из пяти дочерей в семье. Право унаследовать дом предоставляется только мужчинам, поэтому все женщины в семье должны обязательно выйти замуж. Однако Элизабет встречает очень сложного и закрытого в себе мистера Дарси, с которым начинается интересная история.

Напомним, ранее стало известно, что сериал "Последние из нас" продлили на третий сезон еще до выхода второй части.

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