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Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

22:16, 19 марта 2020
Кино и музыка
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили организаторы события.

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Они отметили, что будут следить за ситуацией и консультироваться с Министерством здравоохранения Франции. Организаторы надеются, что фестиваль можно будет провести в конце июня — начале июля 2020 года.

Окончательное решение о новых датах сообщат позже.

18 марта Европейский вещательный союз объявил об отмене «Евровидения-2020» из-за угрозы распространения коронавируса.

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Теги: #Каннский кинофестиваль#коронавирус