Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса
22:16, 19 марта 2020Кино и музыка
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Организаторы надеются, что фестиваль можно будет провести в конце июня — начале июля 2020 года.
Иллюстрация / REUTERS
Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщили организаторы события.
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Они отметили, что будут следить за ситуацией и консультироваться с Министерством здравоохранения Франции. Организаторы надеются, что фестиваль можно будет провести в конце июня — начале июля 2020 года.
Окончательное решение о новых датах сообщат позже.
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