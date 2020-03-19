Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Организаторы надеются, что фестиваль можно будет провести в конце июня — начале июля 2020 года.

Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы события. Читайте такжеВ Британии отменили музыкальный фестиваль "Гластонбери" Они отметили, что будут следить за ситуацией и консультироваться с Министерством здравоохранения Франции. Организаторы надеются, что фестиваль можно будет провести в конце июня — начале июля 2020 года. Окончательное решение о новых датах сообщат позже. 18 марта Европейский вещательный союз объявил об отмене «Евровидения-2020» из-за угрозы распространения коронавируса.

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