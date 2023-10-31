Социальная драма Кристины Тинькевич "Как там Катя?" появится в украинских кинотеатрах 25 января 2024 года.

Социальная драма "Как там Катя?", которая одержала победу в Национальном полнометражном конкурсе 52-го КМКФ "Молодость", получила дату проката в Украине.

Как сообщила пресс-служба дистрибьютора Adastra Cinema, полнометражный дебют украинского режиссера Кристины Тинькевич, выросший из ее одноименного короткометражного фильма 2016 года, планируется к релизу в широком прокате на 25 января 2024 года.

Фильм рассказывает о враче скорой помощи и одинокой матери Анне, которая является опорой для своей семьи – сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна – сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем у нее. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню в одиночестве с равнодушной системой и безграничной потерей.

Главные роли в фильме исполнили новые звезды украинского кино: Анастасия Карпенко, Екатерина Козлова, Татьяна Круликовская, Алексей Череватенко, Ирина Веренич-Островская, Виктор Жданов и другие.

Мировая премьера фильма Кристины Тинькевич состоялась на 75-м кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente, где фильм получил две награды: специальный приз жюри Ciné+ и приз за лучшую актерскую игру для Анастасии Карпенко, сыгравшей роль Анны.

После премьеры "Как там Катя?" получила всеобщее одобрение критиков и зрителей по всему миру. Всего фильм увидели зрители более 20 кинофестивалей по всему миру.

"Кажется, на наших глазах рождается новая украинская волна молодых режиссеров, способных достойно представить свою страну на международных кинофестивалях", – написало о ленте и режиссере престижное издание Cineuropa.

Как сообщал УНИАН, все победители 52-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" стали известны 28 октября 2023 года.

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