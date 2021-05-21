В финал прошли представители еще десяти стран.

Во втором полуфинале самого масштабного конкурса песни "Евровидение" выступили представители 17 стран. И только десять из них прошли в финал.

Уже известно, что в гранд-финале выступят страны-основательницы конкурса – Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также страна-хозяйка Нидерланды. Также названы участники финала по итогам первого полуфинала Евровидения 2021. Это, в частности, Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Список стран, которые победили во втором полуфинале:

Албания

Сербия

Болгария

Молдова

Португалия

Исландия

Сан-Марино

Швейцария

Греция

Финляндия

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Автор: Диана Могилевич