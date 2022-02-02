Премьера новых эпизодов запланирована на 27 февраля.

В сети появился первый трейлер финального, четвертого сезона драматического сериала "Убивая Еву".

Ролик опубликован на YouTube BBC America.

Сценаристом нового сезона выступила одна из авторов другого не менее популярного сериала "Половое воспитание" Лора Нил.

Премьера новых эпизодов запланирована на 27 февраля.

"Убивая Еву": трейлер нового сезона

В ролике киллерша Вилланель рассказывает психотерапевту, как в очередной раз кого-то убила, хотя старалась этого не делать. Тем временем британская разведчица Ева переживает, что выстрелила в человека.

После разлуки в конце третьего сезона девушки вновь встречаются и по-прежнему испытывают притяжение.

"Убивая Еву": что известно о сериале

Британский телесериал в жанре триллера. Снят по серии романов Люка Дженнингса "Вилланель".

Главные роли в шоу исполнили Джоди Комер и Сандра О.

Премьера сериала состоялась 8 апреля 2018 года на BBC America.

Сюжет. Сериал рассказывает о британской разведчице Еве Поластри, которой поручено захватить психопатку-убийцу Вилланель. По мере того, как погоня прогрессирует, обе развивают взаимную одержимость.

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