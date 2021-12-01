Свое зрелищное шоу группа Iron Maiden покажет на столичном ВДНХ.

Легендарная британская рок-группа Iron Maiden впервые даст концерт в Украине.

Шоу в рамках их мирового тура Legacy Of The Beast пройдет в Киеве на ВДНХ 29 мая 2022 года, сообщается на странице группы в Instagram.

"Шоу, признанное критиками, станет еще более зрелищным с добавлением качественно новой вселенной с (альбома, - ред.) Senjutsu", - говорится в сообщении.

Senjutsu - семнадцатый студийный альбом Iron Maiden, который вышел 3 сентября 2021 года.

Отмечается, что билеты на киевское шоу поступят в продажу 6 декабря этого года.

Специальными гостями этого шоу станут немецкая готик-индастриал-метал группа Lord of the Lost и австралийская рок-группа Airbourne.

Шоу Legacy Of The Beast называют квинтэссенцией концертной карьеры легенд хэви-метала. Рокеры сыграют самые известные хиты за всю историю существования коллектива.

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"Мы гордимся этим шоу и получаем прекрасные отзывы от многих фанатов, которые увидели концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи! Например, реплика самолета Spitfire, который парит над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели вживую", - сказал о Legacy Of The Beast вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон.

Группа Iron Maiden была создана в 1975 году. Считаются одними из самых популярных и значительных исполнителей в стиле хэви-метал, частью "новой волны британского тяжелого металла". За 46 лет Iron Maiden стали воплощением духа творческой независимости и преданности своим фанатам, и обрели миллионы поклонников.

Как сообщал УНИАН, группа Maneskin приедет в Украину. Победители Евровидения и лидеры мировых топ-чартов дадут концерт в Киеве в рамках своего европейского тура Loud Kids. Итальянская рок-группа еще не была в Украине, этот визит станет первым.

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Автор: Александр Топчий