Новый фильм об Индиане Джонсе снимет не Спилберг: названо имя режиссера

Планируется, что фильм выйдет в июле 2021 года.

Режиссером нового фильма про археолога Индиану Джонса с Харрисоном Фордом официально стал Джеймс Мэнголд, который работал над фильмом «Логан».

Читайте такжеДжонни Депп сыграет знаменитого итальянского режиссера - СМИКак пишет Collider, до этого пост режиссера «Индианы Джонса 5» занимал Стивен Спилберг.

Джеймс Мэнголд намекнул, что новый фильм может быть перезапуском франшизы.

Он отметил, что уже начал работу над фильмом, но чем именно занялся, и как быть со сценарием, не сказал. Но ничего не начнется, пока компания Disney в условиях пандемии не обеспечит безопасность актеров и съемочной группы на съемочной площадке.

Пока Джеймс Мэнголд работает в изоляции над концепцией и сценарием, он раздумывает над еще одной франшизой – он намерен перезапустить вселенную фильмов о Джеймсе Борне, в которой сыграл Мэтт Дэймон и Джереми Реннер.

Ранее УНИАН писал, что пятая часть культового приключенческого фильма об археологе Индиане Джонсе выйдет в июле 2021 года.

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