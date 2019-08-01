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77-летний Индиана Джонс возвращается: новый фильм выйдет в 2021 году

00:30, 01 августа 2019
Кино и музыка
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Съемки фильма стартуют в апреле 2020 года / скриншот из фильма

Об этом пишет Maxim.

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Режиссером продолжения эпопеи об американском археологе снова станет Стивен Спилберг, а роль главного героя традиционно исполнит Харрисон Форд, который две недели назад отметил 77-летие.

Издание сообщает, что изначально старт съемок планировался на апрель 2019 года, однако у создателей фильма появились трудности с написанием сценария. В итоге дату съемок перенесли на 2020 год.

Пятая часть приключенческого боевика станет первым фильмом, в котором в разработке сценария не примет участие Джордж Лукас. Создатель «Звездных войн», который придумал персонажа Индиану Джонса еще в 1973 году, на этот раз выступит в роли исполнительного продюсера картины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в интервью режиссер Стивен Спилберг поделился желанием пригласить женщину на роль Индианы Джонса.

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Теги: #фильмы#голливуд