Ведущим звездного балкона станет партнер Илоны, юморист Юрий Ткач.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится пятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами", он будет посвящен украинскому и мировому кино.

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К судьям в это воскресенье присоединится победительница "Танцев со звездами-2", танцовщица Илона Гвоздева, которая одержала победу вместе с юмористом Игорем Ласточкиным. А вот вести балкон будет ее партнер в третьем сезоне шоу, юморист Юрий Ткач.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 сентября, три пары попали в зону риска на шоу "Танцы со звездами", но по результатам голосование проект покинула пара Алексей Суровцев и Мария Колосова.

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Автор: Ольга Робейко