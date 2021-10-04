Илона с партнером исполнили зажигательное диско, в зале их воссоединение встретили громкими аплодисментами.

Юрий Ткач и Илона Гвоздева через 4 года снова станцевали в паре на паркете шоу "Танцы со звездами".

Читайте такжеДмитрий Дикусар и Ольга Харлан поразили чувственным номером на шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)Пара исполнила диско в образе героев мультфильма "Гадкий Я". Они повторили свой номер 4-летней давности на этом проекте.

Отметим, что Илона относительно недавно родила ребенка, но находится в отличной физической и танцевальной форме. Юрий тоже ее не подвел, он двигался очень ритмично.

В конце номера пара украла строжайшую судью проекта Екатерину Кухар.

Отметим, что в 5 эфире Гвоздева была приглашенной судьей шоу "Танцы со звездами", а Юрий Ткач - ведущим звездного балкона.

"Сегодня я поборола все свои страхи и осуществила одно из своих сокровенных мечтаний. Спасибо за доверие, отведенное мне народом", - написала Илона на своей странице в Instagram.

Кто оставил шоу "Танцы со звездами" в 5 эфире

В воскресенье, 4 октября, Фагот и Тришина покинули шоу "Танцы со звездами". В эфире этого выпуска они исполняли вальс под песню Иванны Червинской "Вербовая дощечка".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко