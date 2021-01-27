Костюмированная драма о британских аристократах обошла первый сезон "Ведьмака".

Костюмированный сериал «Бриджертоны» стал самым популярным шоу сервиса Netflix.

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Как сообщает DTF, об этом сообщила Джинни Хоу, вице-президент Netflix по производству оригинальных сериалов.

По ее словам, сериал вошёл в топ-10 по просмотрам во всех региональных версиях Netflix кроме японской, а в 83 государствах добился первого места.

Ранее на сервисе прогнозировали, что за 28 дней после релиза «Бриджертонов» посмотрят 63 миллиона домохозяйств, однако количество просмотров в итоге достигло 82 миллионов. Благодаря этому «Бриджертоны» стали самым популярным сериалом Netflix, обойдя первый сезон «Ведьмака».

За один просмотр Netflix считает просмотр хотя бы одного эпизода сериала на протяжении двух минут.

«Бриджертоны» — адаптация романов Джулии Куинн, которые рассказывают о семье из высшего общества в Лондоне начала XIX века. Продюсером сериала выступила Шонда Раймс, известная по «Анатомии страсти» и «Как избежать наказания за убийство».

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Автор: Дмитрий Захаров