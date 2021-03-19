Киновселенная «Игры престолов» расширится еще как минимум на несколько сериалов.
Как сообщает ПопкорнNews, помимо намеченного на 2022 год «Дома дракона», в планах кабельного канала HBO находятся еще три спин-оффа.
Читайте такжеТеатр переходит в онлайн: в Украине покажут видеоспектакль "Шинель" в день рождения Гоголя
По данным СМИ, первый спин-офф (рабочее название «Девять плаваний») расскажет о водных приключениях Корлиса Велариона, известного под прозвищем Морской Змей. Этот герой появится в «Доме дракона», так что истории будут частично пересекаться.
Как сообщается, второй сериал под названием «Десять тысяч кораблей» посвятят королеве ройнаров Нимерии, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавляет исход своего народа из Эссоса в Дорн, на юг Вестероса.
А третий проект, по данным СМИ, называется «Блошиное Дно». Сюжет развернется в трущобном квартале Королевской Гавани.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В фильме "Миссия невыполнима 7" сыграют сразу пять новых актеров
- Что в кино с 18 марта: шпионские страсти, оборотни и Риз Ахмед
- Премьеру "Венома 2" вновь перенесли
- Warner Bros. снимет фильм о Часовщике по комиксам DC
- Стало известно, в каком формате пройдет "Оскар"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram