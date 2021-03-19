Новые кинорасширения вселенной "Игры престолов" уже получили рабочие названия.

Киновселенная «Игры престолов» расширится еще как минимум на несколько сериалов.

Как сообщает ПопкорнNews, помимо намеченного на 2022 год «Дома дракона», в планах кабельного канала HBO находятся еще три спин-оффа.

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По данным СМИ, первый спин-офф (рабочее название «Девять плаваний») расскажет о водных приключениях Корлиса Велариона, известного под прозвищем Морской Змей. Этот герой появится в «Доме дракона», так что истории будут частично пересекаться.

Как сообщается, второй сериал под названием «Десять тысяч кораблей» посвятят королеве ройнаров Нимерии, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавляет исход своего народа из Эссоса в Дорн, на юг Вестероса.

А третий проект, по данным СМИ, называется «Блошиное Дно». Сюжет развернется в трущобном квартале Королевской Гавани.

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Автор: Екатерина Лиманская